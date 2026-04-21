Kara śmierci dla znanej gwiazdy muzyki? Gotowy scenariusz na horror!

Internauci przecierają oczy ze zdumienia! Nowe fakty w sprawie gwiazdy!

To historia, która brzmi jak scenariusz mrocznego thrillera. David Anthony Burke został zatrzymany 16 kwietnia 2026 roku jako główny podejrzany w sprawie śmierci Celeste Rivas Hernandez. Ciało dziewczyny odnaleziono wstrząsających okolicznościach - ukryte w bagażniku Tesli należącej do muzyka. Teraz śledczy ujawniają kolejne, jeszcze bardziej szokujące fakty.

Według prokuratury hrabstwa Los Angeles, na której czele stoi Nathan J Hochman, Burke miał zamordować nastolatkę, aby chronić swoją lukratywną karierę muzyczną. Dziewczyna rzekomo groziła ujawnieniem ich nielegalnego związku, co mogłoby zniszczyć jego wizerunek i źródło dochodów.

Śledczy twierdzą, że zbrodnia została dokonana przy użyciu ostrego narzędzia, a ciało ofiary zostało bardzo mocno okaleczone. Co więcej, dokumenty sądowe wskazują, że Celeste była świadkiem przestępstwa i mogła zeznawać przeciwko muzykowi, to miało przypieczętować jej los.

Makabryczne odkrycie nastąpiło we wrześniu ubiegłego roku na terenie parkingu w Hollywood. Pracownicy zauważyli odór wydobywający się z porzuconego auta i wezwali policję. W środku znaleziono rozkładające się szczątki dziewczyny.

Podczas pierwszej rozprawy Burke zachowywał się w mało emocjonalny sposób. Nie spojrzał nawet na rodzinę ofiary. Jego adwokat, Blair Berk, zapewnia, że artysta jest niewinny i domaga się szybkiego ujawnienia dowodów. Prokurator Beth Silverman odpowiada jednak, że materiał dowodowy jest miażdżący.

Na Burkem ciążą najcięższe zarzuty: morderstwo pierwszego stopnia, czyny seksualne wobec nieletniej oraz znieważenie zwłok. Grozi mu dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego, a nawet kara śmierci.

Sprawę dodatkowo komplikują nowe informacje - w luksusowej posiadłości w Hollywood Hills, gdzie przebywał muzyk, znaleziono urządzenie mogące służyć do spalania ciał. Czy planował zatrzeć ślady? Tego jeszcze nie wiadomo, ale dalsze postępowanie ma wyjaśnić sprawę.

18

Sonda Czy prace społeczne są skuteczniejszą karą niż więzienie? Tak Nie Zależy za jakie przestępstwo Nie mam zdania