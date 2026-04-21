Kara śmierci dla znanej gwiazdy muzyki? Gotowy scenariusz na horror!

Julita Buczek
2026-04-21 14:33

Szokująca sprawa wstrząsnęła światem muzyki! 21-letni gwiazdor TikToka i sceny muzycznej, D4vd, został oskarżony o brutalne morderstwo swojej 14-letniej partnerki. Prokuratura ujawnia przerażające szczegóły - motywem miały być pieniądze i strach o karierę!

To historia, która brzmi jak scenariusz mrocznego thrillera. David Anthony Burke został zatrzymany 16 kwietnia 2026 roku jako główny podejrzany w sprawie śmierci Celeste Rivas Hernandez. Ciało dziewczyny odnaleziono wstrząsających okolicznościach - ukryte w bagażniku Tesli należącej do muzyka. Teraz śledczy ujawniają kolejne, jeszcze bardziej szokujące fakty.

Według prokuratury hrabstwa Los Angeles, na której czele stoi Nathan J Hochman, Burke miał zamordować nastolatkę, aby chronić swoją lukratywną karierę muzyczną. Dziewczyna rzekomo groziła ujawnieniem ich nielegalnego związku, co mogłoby zniszczyć jego wizerunek i źródło dochodów.

Śledczy twierdzą, że zbrodnia została dokonana przy użyciu ostrego narzędzia, a ciało ofiary zostało bardzo mocno okaleczone. Co więcej, dokumenty sądowe wskazują, że Celeste była świadkiem przestępstwa i mogła zeznawać przeciwko muzykowi, to miało przypieczętować jej los.

Makabryczne odkrycie nastąpiło we wrześniu ubiegłego roku na terenie parkingu w Hollywood. Pracownicy zauważyli odór wydobywający się z porzuconego auta i wezwali policję. W środku znaleziono rozkładające się szczątki dziewczyny.

Podczas pierwszej rozprawy Burke zachowywał się w mało emocjonalny sposób. Nie spojrzał nawet na rodzinę ofiary. Jego adwokat, Blair Berk, zapewnia, że artysta jest niewinny i domaga się szybkiego ujawnienia dowodów. Prokurator Beth Silverman odpowiada jednak, że materiał dowodowy jest miażdżący.

Na Burkem ciążą najcięższe zarzuty: morderstwo pierwszego stopnia, czyny seksualne wobec nieletniej oraz znieważenie zwłok. Grozi mu dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego, a nawet kara śmierci.

Sprawę dodatkowo komplikują nowe informacje - w luksusowej posiadłości w Hollywood Hills, gdzie przebywał muzyk, znaleziono urządzenie mogące służyć do spalania ciał. Czy planował zatrzeć ślady? Tego jeszcze nie wiadomo, ale dalsze postępowanie ma wyjaśnić sprawę.

