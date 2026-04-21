Dziewięciu obcokrajowców narodowości żydowskiej (ośmiu obywateli USA i Kanadyjczyk) zostało ujętych przez strażników Muzeum Auschwitz-Birkenau za bezprawne wtargnięcie na teren byłego obozu.

Incydent miał miejsce 20 kwietnia br. tuż po godzinie 15:00, kiedy turyści w wieku 18 i 19 lat, po odmowie wstępu z powodu braku biletów, odsunęli siatkę i weszli na teren Muzeum.

Policjanci z Oświęcimia przedstawili mężczyznom zarzuty bezprawnego wtargnięcia. Podejrzani przyznali się do czynu i dobrowolnie poddali karze grzywny w wysokości 3000 złotych każdy oraz 1000 złotych nawiązki na rzecz Muzeum.

Zagraniczni turyści wtargnęli do Muzeum Auschwitz bez biletów

Strażnicy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau wezwali policję w związku z incydentem z udziałem dziewięciu zagranicznych turystów w wieku 18 i 19 lat. Mężczyźni, z uwagi na brak biletów wstępu, nie zostali wpuszczeni na teren Muzeum. Niestety, zamiast uszanować zasady, postanowili działać na własną rękę. Po kilkunastu minutach strażnicy dostrzegli, że turyści odsunęli siatkę i weszli na teren Muzeum, ignorując wszelkie regulaminy i zasady obowiązujące w tym miejscu pamięci.

Policjanci z Oświęcimia szybko zareagowali na zgłoszenie. Mężczyźni zostali przejęci od strażników muzealnych i trafili do oświęcimskiej komendy Policji. Tam postawiono im zarzuty bezprawnego wtargnięcia na teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Birkenau. Jest to przestępstwo, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do roku. Warto podkreślić, że Muzeum Auschwitz-Birkenau jest miejscem o szczególnym znaczeniu historycznym i symbolicznym, gdzie każdy odwiedzający powinien zachować najwyższy poziom szacunku.

Turyści przyznali się do winy i dobrowolnie poddali karze

Podejrzani przyznali się do zarzucanego im czynu i dobrowolnie poddali karze. W uzgodnieniu z Prokuraturą Rejonową w Oświęcimiu, ustalono dla nich karę grzywny w wysokości 3000 złotych dla każdego z nich oraz dodatkowo 1000 złotych nawiązki na rzecz Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zgromadzone w tej sprawie materiały, wraz z aktem oskarżenia, zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.