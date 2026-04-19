Wstrząsające odkrycie w Poznaniu! Z Warty wyłowiono ciało w zaawansowanym stanie rozkładu

Zwłoki w Warcie przy poznańskiej katedrze. Służby próbują ustalić tożsamość ofiary

W niedzielę, 19 kwietnia, w rejonie poznańskiej katedry natrafiono na ludzkie szczątki dryfujące w nurcie Warty.

Funkcjonariusze policji oficjalnie potwierdzili makabryczne znalezisko, jednak wciąż trwa ustalanie personaliów zmarłej osoby oraz dokładnych przyczyn zgonu.

Kryminalni biorą pod uwagę różne warianty wydarzeń, obejmujące zarówno udział osób trzecich, jak i dramatyczny krok samobójczy.

Mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przekazał w rozmowie z Radiem Eska, że z rzeki wyciągnięto ciało. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 19 kwietnia, w godzinach popołudniowych. Zwłoki odnaleziono w rejonie poznańskiej katedry.

Funkcjonariusze będą teraz wyjaśniać okoliczności zdarzenia, w tym sprawdzać, czy mogło dojść do przestępstwa, czy też przyczyną śmierci było targnięcie się na własne życie.

- Ciało w wodzie było długo więc najpierw trzeba je zidentyfikować - poinformował mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Na tym etapie nie ustalono jeszcze, czy ofiara to kobieta, czy mężczyzna.

- Będzie to wiadome po identyfikacji - dodał.

