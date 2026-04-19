Wstrząsające odkrycie w Poznaniu! Z Warty wyłowiono ciało w zaawansowanym stanie rozkładu

Zwłoki w Warcie przy poznańskiej katedrze. Służby próbują ustalić tożsamość ofiary
- W niedzielę, 19 kwietnia, w rejonie poznańskiej katedry natrafiono na ludzkie szczątki dryfujące w nurcie Warty.
- Funkcjonariusze policji oficjalnie potwierdzili makabryczne znalezisko, jednak wciąż trwa ustalanie personaliów zmarłej osoby oraz dokładnych przyczyn zgonu.
- Kryminalni biorą pod uwagę różne warianty wydarzeń, obejmujące zarówno udział osób trzecich, jak i dramatyczny krok samobójczy.
Mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przekazał w rozmowie z Radiem Eska, że z rzeki wyciągnięto ciało. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 19 kwietnia, w godzinach popołudniowych. Zwłoki odnaleziono w rejonie poznańskiej katedry.
Funkcjonariusze będą teraz wyjaśniać okoliczności zdarzenia, w tym sprawdzać, czy mogło dojść do przestępstwa, czy też przyczyną śmierci było targnięcie się na własne życie.
- Ciało w wodzie było długo więc najpierw trzeba je zidentyfikować - poinformował mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
Na tym etapie nie ustalono jeszcze, czy ofiara to kobieta, czy mężczyzna.
- Będzie to wiadome po identyfikacji - dodał.