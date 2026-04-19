Wstrząsające odkrycie w Poznaniu! Z Warty wyłowiono ciało w zaawansowanym stanie rozkładu

D.P
2026-04-19 19:09

W niedzielne popołudnie, 19 kwietnia, z rzeki Warty w Poznaniu wyciągnięto ludzkie szczątki. Jak przekazał rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak w rozmowie z Radiem Eska, zwłoki przebywały w nurcie przez znaczny czas. Służby nie potrafią jeszcze określić, czy to kobieta, czy mężczyzna. Funkcjonariusze sprawdzą, czy doszło do zbrodni, czy ofiara targnęła się na własne życie.

Makabryczne odkrycie w Warcie! Ciało przez dłuższy czas znajdowało się w wodzie

Autor: poznanmoment/ Instagram

Zwłoki w Warcie przy poznańskiej katedrze. Służby próbują ustalić tożsamość ofiary

  • W niedzielę, 19 kwietnia, w rejonie poznańskiej katedry natrafiono na ludzkie szczątki dryfujące w nurcie Warty.
  • Funkcjonariusze policji oficjalnie potwierdzili makabryczne znalezisko, jednak wciąż trwa ustalanie personaliów zmarłej osoby oraz dokładnych przyczyn zgonu.
  • Kryminalni biorą pod uwagę różne warianty wydarzeń, obejmujące zarówno udział osób trzecich, jak i dramatyczny krok samobójczy.

Mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przekazał w rozmowie z Radiem Eska, że z rzeki wyciągnięto ciało. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 19 kwietnia, w godzinach popołudniowych. Zwłoki odnaleziono w rejonie poznańskiej katedry.

Funkcjonariusze będą teraz wyjaśniać okoliczności zdarzenia, w tym sprawdzać, czy mogło dojść do przestępstwa, czy też przyczyną śmierci było targnięcie się na własne życie.

- Ciało w wodzie było długo więc najpierw trzeba je zidentyfikować - poinformował mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Na tym etapie nie ustalono jeszcze, czy ofiara to kobieta, czy mężczyzna.

- Będzie to wiadome po identyfikacji - dodał.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
