Piekło 5-letniej Oliwii. "Ona się wierci i szamota, nie zawsze trafisz". Ojczym i matka skazani

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-05 8:57

5-letnia Oliwia przeżyła prawdziwy koszmar we własnym domu. Dziewczynka miała być bita pięściami, paskiem i trzonkiem szczotki, podtapiana oraz polewana zimną wodą. Sąd w Poznaniu prawomocnie skazał jej ojczyma oraz matkę. Na jaw wyszła korespondencja między parą, która ustalała m.in. sposoby karania 5-latki.

  • 5-letnia Oliwia była przez wiele miesięcy ofiarą przemocy fizycznej i psychicznej.
  • Ojczym bił dziewczynkę, poniżał ją i stosował wobec niej brutalne kary.
  • Matka wiedziała o obrażeniach dziecka, ale nie reagowała.
  • Kluczowe dowody śledczy znaleźli w telefonach oskarżonych.

To jedna z najbardziej wstrząsających spraw dotyczących przemocy wobec dziecka. 5-letnia Oliwia przez wiele miesięcy miała być bita, poniżana i zastraszana przez ojczyma. Matka wiedziała o obrażeniach córki, jednak – jak ustalili śledczy – nie zrobiła nic, by powstrzymać przemoc. We wtorek, 3 czerwca, przed sądem w Poznaniu zapadł prawomocny wyrok.

Według ustaleń śledztwa Robert S. regularnie bił dziewczynkę pięściami, paskiem i trzonkiem szczotki, zmuszał ją do stania pod ścianą, polewał zimną wodą i groził wyrzuceniem z domu. Gdy dziecko odmawiało jedzenia, miał podtapiać je, wlewać wodę do ust i zmuszać do jedzenia papieru. Dramat wyszedł na jaw po powrocie matki ze szpitala z nowonarodzonymi bliźniaczkami. Na miejsce wezwano policję i ratowników, którzy stwierdzili, że 5-latka jest pobita i zaniedbana.

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Dodatkowe dowody śledczy znaleźli w telefonach oskarżonych. Zabezpieczona korespondencja miała wskazywać, że przemoc wobec Oliwii była powtarzalna i służyła jego podporządkowaniu. Przerażającą wymianę wiadomości między Robertem S., a Karoliną P. przytoczyła poznańska Gazeta Wyborcza. Para uzgadniała m.in. metody bicia i jak to robić, żeby nie zostawiać śladów.

Robert S.: Nie biję jej już, ale liść od razu za kłamstwo, to nawet nie zdąży zapiszczeć.

Karolina P.: Na buzi będzie schodzić z dwa tygodnie.

Robert S.: Zawsze starałem się walnąć w czoło, najtwardsze miejsce w ciele człowieka, ale wiesz, jak ona się wierci i szamota, nie zawsze trafisz.

[...]

Robert S.: Co z nią teraz, bo cały czas robi to samo?

Karolina P.: Na dupę i do stania. Dać trzy razy z miotły.

Robert S.: Mam rzemyk.

Karolina P.: Może być rzemyk.

Robert S.: Raz dostała przez ciuch, to raczej ciągnie, bo zaczyna inaczej gadać.

Karolina P.: Na pewno ciągnie, bo to taka skórka jest.

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W sierpniu 2025 r. Robert S. został skazany na 7 lat więzienia, a Karolina P. na 5 lat i 2 miesiące. Jak informuje Fakt.pl, po rozpatrzeniu apelacji sąd utrzymał karę dla ojczyma oraz 15-letni zakaz zbliżania się do dziewczynki. Matce obniżono wyrok do 4 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Obecnie 7-letnia Oliwia żyje w rodzinie zastępczej.

Roberta S., ojczym, który skatował Oliwkę
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Znęcali się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem
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