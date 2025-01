Gniezno: 5-latka w szpitalu. Ojczym i matka zatrzymani

Szokujące doniesienia z województwa wielkopolskiego! 5-latka trafiła do szpitala. Lekarze natychmiast spostrzegli, że dziewczynka mogła być ofiarą przemocy. Ustalenia naszej dziennikarki przerażają. Robert S. miał siłą wpychać 5-latce papier do ust, a gdy dziewczynka nie chciała go jeść, wlewał jej do buzi wodę. 39-latek z Gniezna odpowie za swoje bestialstwo. Co istotne - zarówno on, jak i matka dziewczynki jeszcze w czwartek (23 stycznia) mają usłyszeć w prokuraturze zarzuty fizycznego i psychicznego znęcania się nad dzieckiem.

39-latek z Gniezno urządził jej piekło na ziemi

Ta historia jest wstrząsająca na wielu płaszczyznach. 39-latek, pod nieobecność swojej partnerki, która przebywała z ich nowonarodzonym bliźniaczkami w szpitalu, urządził swojej pasierbicy piekło na ziemi. Zaczęło się od wyzwisk i rzucania w nią przedmiotami, skończyło na torturach. Dziewczynka była bita pięściami i rzucana o ścianę. Ojczym miał zmuszać też dziewczynkę do jedzenia papieru i podtapiać. Oblał ją zimnym prysznicem, a potem wlewał wodę do buzi. Dziewczynka wymiotowała i była na skraju wyczerpania. Robert S.gdy zorientował się, że dziecko potrzebuje pomocy, sam po takową zadzwonił. Dziecko było skrajnie pobite i zaniedbane.

Jak mówi Małgorzata Rezulak - Kustosz z Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie - ojczym w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Dlaczego zarzuty ma usłysze również matka 5-latki? Śledczy dowodzą, że matka wiedziała o tym, że dziewczynka ma siniaki i jest bita, ale nic z tym nie zrobiła.

Nowe fakty o stanie zdrowia 5-latki z Gniezna

Jak ustalili śledczy, dramat 5-letniej dziewczynki zaczął się, gdy w rodzinie pojawił się jej przyrodni brat, w listopadzie 2023 roku. To wtedy w Roberta S. wstępował potwór. Miesiąc temu matka dziewczynki urodziła bliźniaczki i często przebywała z nimi w szpitalu. Życiu 5-latki na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziewczynka została przetransportowana do szpitala w Poznaniu, gdzie przechodzi dalsze badania. Jej stan jest stabilny. Do sprawy wrócimy!