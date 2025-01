i Autor: SHUTTERSTOCK(2)

Kazał jej jeść papier!

Pozowali na szczęśliwą rodzinę, a tu taki dramat! 5-letnia Oliwka była miesiącami torturowana przez ojczyma

Siłą wpychał 5-letniej Oliwii papier do ust, a gdy dziewczynka nie chciała go jeść, wlewał jej do buzi wodę. Rzucał też dzieckiem o ścianę i wrzeszczał na nią, że ma się go słuchać. Bił ją też paskiem i szczotką. Straszył, że wyrzuci z domu i zakazywał odzywania się. Teraz Robert S. (39 l.) z Gniezna odpowie za swoje bestialstwo. Prokuratur chce, by razem z matką, która wiedziała o biciu Oliwii odpowiedzieli za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad dzieckiem.