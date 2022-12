Rynek pracy w Gorzowie Wielkopolskim - jak obecnie wygląda?

Sytuacja na rynku pracy w Gorzowie Wielkopolskim

Praca w Gorzowie czeka na przedstawicieli różnych branż. Poszukiwani są zarówno doświadczeni pracownicy, jak i świeżo upieczeni absolwenci. Rynek jest przyjazny także dla studentów czy młodych mam. Pracodawcy często oferują pracę w oparciu o dowolny typ umowy oraz pracę zdalną lub w trybie hybrydowym.

Okazuje się, że w Gorzowie Wielkopolskim najwięcej mieszkańców pracuje w przemyśle budownictwie i sektorze usługowym. Najmniej z kolei w branży finansowej i rolniczej. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Gorzowa tylko niewielki odsetek wyjeżdża do pracy do innych miast. Sporo osób za to przyjeżdża do Gorzowa spoza gminy, co jest najlepszym dowodem na bardzo dobrą kondycję gorzowskiego rynku pracy.

Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego nie mogą także narzekać na wynagrodzenie. Przeciętna pensja w mieście jest bardzo zbliżona do średniej krajowej. Poza tym, Gorzów jest drugim po Zielonej Górze miastem w województwie lubuskim, w którym zarabia się najwięcej.

Bezrobocie w Gorzowie Wielkopolskim

Stopa bezrobocia w Gorzowie Wielkopolskim jest na znacznie niższym poziomie niż stopa bezrobocia w województwie lubuskim i całym kraju. Mało tego, tendencja jest cały czas spadkowa, dlatego osoby, które nadal pozostają bez pracy, mogą mieć nadzieję na rychłe znalezienie zatrudnienia. Pomóc im może w tym Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie, który mieści się przy ul. Walczaka 110. Zarejestrować można się osobiście lub za pośrednictwem strony internetowej instytucji.

Najwięksi pracodawcy w Gorzowie Wielkopolskim

W Gorzowie Wielkopolskim działa wiele firm, które mają duże znaczenie dla gospodarki miasta i stanowią miejsca pracy dla wielu mieszkańców. Należą do nich między innymi:

TPV Displays Polska Sp. z o. o – producent telewizorów oraz płyt CPBA,

Vetoquinol – producent leków dla zwierząt,

Holding-Zremb – producent spawanych konstrukcji metalowych, konstrukcji stalowych wyposażenia elektrowni, wentylatorów przemysłowych oraz konstrukcji stalowych lekkich,

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Interbud-West Sp. z o. o. – firma inżynieryjno-budowlana,

Inter Sicherheits Service Sp. z o. o – producent zabezpieczeń, np. kas pancernych, skarbców, szaf na broń, szaf depozytowych, a także ognioodpornych sejfów,

Zakład Mechaniczny Mestil Sp. z o. o.– producent elementów z tworzyw sztucznych, części do maszyn i urządzeń, wałów rozprężnych i konstrukcji stalowych dla przemysłu poligraficznego i papierniczego,

Fabryka Maszyn do Drewna Gomad Sp. z o. o. – producent maszyn do obróbki drewna, np. frezarek,

PUP Gotech Sp. z o. o. – firma zajmująca się budowaniem instalacji energetycznych, przemysłowych i offshore, a także zakładów przemysłowych pod klucz.

Kogo szukają gorzowscy pracodawcy?

Na gorzowskim rynku pracy odnotowuje się wiele zawodów deficytowych. Braki są zauważalne zwłaszcza w następujących branżach:

budowlanej (poszukiwani są m.in. murarze tynkarze),

inżynieryjno-drogowej (poszukiwani są m.in. operatorzy sprzętu do robót ziemnych),

IT (poszukiwani są m.in. administratorzy baz danych i graficy komputerowi),

edukacyjnej (poszukiwani są m.in. nauczyciele szkół specjalnych i lektorzy języków obcych),

TSL (poszukiwani są m.in. kierowcy autobusów i specjaliści ds. logistyki),

gastronomicznej (poszukiwani są m.in. kucharze i cukiernicy),

medycznej (poszukiwane są m.in. pielęgniarki i położne),

elektronicznej (poszukiwani są m.in. elektrycy i monterzy),

usługowej (poszukiwani są m.in. floryści i pracownicy usług pogrzebowych),

motoryzacyjnej (poszukiwani są m.in. blacharze i lakiernicy samochodowi)

finansowej (poszukiwane są m.in. samodzielne księgowe).

Co to oznacza dla przedstawicieli wyżej wymienionych sektorów? Na przykład możliwość wynegocjowania lepszych warunków zatrudnienia – wyższej pensji, pracy zdalnej czy dodatkowych benefitów.

Zawody nadwyżkowe w Gorzowie Wielkopolskim

W Gorzowie Wielkopolskim nie brakuje jednak profesji, w których kandydatów jest więcej niż dostępnych miejsc pracy. Nadwyżka dotyczy stanowisk, takich jak:

pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej,

socjolodzy,

specjaliści ds. badań ekonomiczno-społecznych,

konserwatorzy zabytków,

dekoratorzy wnętrz,

plastycy.

Wyżej wymienieni specjaliści mogą mieć problem z szybkim znalezieniem zatrudnienia w swoim zawodzie, co nie oznacza, że w ogóle nie maja szansy na podjęcie pracy. Mogą spróbować swoich sił w innej branży. Wielu pracodawców w Gorzowie oferuje pracę bez doświadczenia lub przeprowadza szkolenia wewnętrzne. Poszerzać swoje kompetencje można także na własną rękę lub za pośrednictwem wspomnianego już Powiatowego Urzędu Pracy.