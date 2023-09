Seryjny morderca grasuje w Lubuskiem?! Znaleziono ciało drugiej kobiety

Wybory parlamentarne 2023. Najbardziej znani lubuszanie kandydujący do sejmu. Czy znasz ich poza polityką?

Drugie zabójstwo kobiety w Brójcach. W Lubuskiem grasuje seryjny morderca?

We wsi Brójce w województwie lubuskim doszło do drugiego w ciągu kilku miesięcy zabójstwa kobiety. Policji nie udało się zatrzymać sprawcy żadnej ze zbrodni, ale nie wiadomo jeszcze, czy oba morderstwa coś łączy, bo prokuratura nie udziela w tej sprawie szczegółowych informacji. Jak podaje Interia, ciało drugiej ofiary, 75-latki, znaleziono w środę, 20 września, choć do zbrodni mogło dojść w nocy z wtorku na środę lub jeszcze wcześniej. Zwłoki drugiej mieszkanki Brójec, również starszej osoby, bo w wieku 82 lat, ujawniono natomiast 15 lutego br., gdy natknęła się na nie pracownica miejscowego ośrodka pomocy społecznej.

- Wyniki sekcji zwłok wskazały, że bez wątpienia doszło do działania osoby trzeciej lub osób trzecich, ale nie ujawniono jeszcze sprawcy bądź sprawców tej zbrodni. Zdarzenie miało miejsce między 12 a 15 lutego - mówił Łukasz Gospodarek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Strach w Brójcach

Mieszkańcy Brójec boją się, co będzie dalej, zwłaszcza że nie ujawniono sprawcy żadnego z zabójstw.

- Jest to już drugie morderstwo w ciągu pół roku. Jestem mieszkańcem tej miejscowości i ludzie po prostu się boją. Dodatkowo gmina w nocy wyłącza oświetlenie ulic - mówi jeden z mieszkańców wsi, którego cytuje Gazetalubuska.pl.