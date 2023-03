Farciarz z Gorzowa. Wydał tyle, co na wafelka, będzie pławił się w luksusach!

Łukasz harował na kilku etatach, by wyżywić rodzinę. Ratownik medyczny zmarł na nocnym dyżurze. Zostawił żonę i dwóch synków

Zabójstwo kobiety pod Międzyrzeczem. Sprawca poszukiwany!

Mieszkanka Brójców pod Międzyrzeczem w województwie lubuskim została zabita. Ciało kobiety w wieku 82 lat znaleziono 15 lutego br., gdy odkryła je przybyła do domu denatki pracownica miejscowego ośrodka pomocy społecznej. Już po tym jak na miejsce przybyły służby ratownicze, zaistniało podejrzenie, że do śmierci seniorki mogło dojść wskutek zabójstwa. - Wyniki sekcji zwłok wskazały, że bez wątpienia doszło do działania osoby trzeciej lub osób trzecich, ale nie ujawniono jeszcze sprawcy bądź sprawców tej zbrodni. Zdarzenie miało miejsce między 12 a 15 lutego - mówi Łukasz Gospodarek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. Postępowanie w tej sprawie prowadzi natomiast Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu.

O sprawie napisał wcześniej newslubuski.pl.

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią