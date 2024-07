45-latek został wciągnięty przez prasę do słomy! Zginął na miejscu

Porwał go nurt i zniknął pod wodą. Poszukiwania mężczyzny na Odrze

Dwaj bracia zginęli w wypadku pod Świebodzinem

Policja w Świebodzinie wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku w Jemiołowie, w którym zginęli dwaj bracia. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 21 lipca, ok. godz. 22. Według wstępnych informacji jadący jednym motocyklem mężczyźni zjechali na łuku drogi z jezdni, uderzając w zaparkowany nieopodal samochód osobowy. 34-latek, który prawdopodobnie prowadził pojazd, zginął na miejscu, natomiast jego młodszy brat zmarł wkrótce po przewiezieniu do szpitala.

- Siła uderzenia była bardzo duża, ponieważ doszło do przesunięcia pojazdu, który uderzył w kolejny, zaparkowany obok. Obaj podróżujący mężczyźni nie posiadali podczas zdarzenia kasków ochronnych. Ze wstępnych ustaleń wynika również, że kierujący nie posiadał uprawnień, by prowadzić motocykl - informuje policja w Świebodzinie.

Postępowanie mundurowych w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie.