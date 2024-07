Bus wjechał w samochód służby drogowej. W szpitalu przebywa dziewięć osób

Przypomnijmy, do wypadku doszło w sobotę, 20 lipca, we wczesnych godzinach porannych, na autostradzie A2 pod Świebodzinem. Busem, który uderzył w samochód służby drogowej jechali obywatele Ukrainy. To kobiety z dziećmi. Łącznie do kilku lubuskich szpitali trafiło dziewięć osób. Przebywają m.in. w placówkach w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Międzyrzeczu i Nowym Tomyślu.

- Wśród rannych osób jest czworo dzieci w wieku od 3 do 15 lat – poinformował za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej asp. Marcin Ruciński, rzecznik policji w Świebodzinie.

Stan pięciu osób jest określany jako ciężki. Trzyletnie dziecko było operowane.

Kierujący busem jechał z Ukrainy do Berlina.

- Na zwężeniu uderzył w samochód służby drogowej – poinformował asp. Ruciński.

Na miejscu wypadku były obecne zastępy straży pożarnej, karetki pogotowia ratunkowego oraz świebodzińska policja.

Trasa po wypadku była przejezdna już w sobotnie przedpołudnie. W tym miejscu trwa jednak remont i droga jest zwężona do jednego pasa ruchu.

