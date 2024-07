Rannych jest więcej

Pięć osób w stanie ciężkim! Ich bus uderzył w samochód służby drogowej na A2. Tragedia w sobotni poranek [AKTUALIZACJA]

Michał Michalak | PAP 14:43

Pięć osób jest w stanie ciężkim, a cztery inne również trafiły do szpitala, po tym jak na autostradzie A2 doszło do zderzenia busa z samochodem służby drogowej. Do wypadku doszło w sobotę, 20 lipca, w godzinach porannych, gdy jak wstępnie informuje policja, bus poruszający się w stronę Świecka uderzył na zwężeniu trasy w pojazd służby drogowej. W gronie poszkodowanych jest czworo dzieci.