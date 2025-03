Nowe fakty

Helenka ledwo przeżyła. Rodzice karmili ją tylko winogronami. Znamy dalsze losy tej rodziny

Helenka (4 l.) spod Sulechowa, która w krytycznym stanie, wygłodzona i niedożywiona, trafiła do szpitala, bo rodzice karmili ją winogronami - w styczniu opuściła szpital i trafiła do zawodowej rodziny zastępczej. Dziewczynka jest pod czujną opieką wykwalifikowanej kadry. Potrzebuje troski, czułości. Ma też zapewnioną intensywną rehabilitację. Wiemy też, co dzieje się z jej rodzicami.