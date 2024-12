Wygłodzona Helenka trafiła do szpitala. Jej ojciec to były policjant. "Sobie mięsa nie odmawiał"

Magdalena J. i Rafała O. zostali we wtorek zatrzymani przez policję. Ich 3,5-letnia córka Helenka trafiła do szpitala skrajnie wygłodzona. Helenka ważyła 8 kilogramów, czyli połowę tego, co powinno ważyć dziecko w tym wieku. Helenka w ciężkim stanie trafiła na odział intensywnej opieki medycznej. - Ze wstępnych informacji wynika, że do stanu dziecka przyczyniły się względy ideologiczne w zakresie odżywiania - ujawnia Ewa Antonowicz z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. 3,5-latka miała być karmiona mlekiem i winogronami. Wiadomo, że dziewczynka dotychczas nie była pod opieką żadnego lekarza.

W środę (18.12) mama dziewczynki została doprowadzona do prokuratury w Zielonej Górze. Trwa przesłuchanie. W środę ma zostać przesłuchany również ojciec dziewczynki.

Ojciec Helenki to były policjant. Jego znajomi twierdzą, że "sobie mięsa nie odmawiał". Jego partnerka Magdalena jeszcze do niedawna prowadziła sklep z odzieżą w pobliskim Sulechowie. Kobieta jest weganką.

Czytaj też: Trwa walka o życie 3-letniej Helenki. Jadła głównie winogrona. Oto co o rodzinie mówią sąsiedzi