"Obrońca granic" postawił służby na nogi. Do akcji wkroczyła prokuratura

Na granicy polsko-niemieckiej w Zasiekach (woj. lubuskie) doszło do niecodziennego incydentu. Ktoś, najprawdopodobniej dla żartu, umieścił tam kukłę do złudzenia przypominającą "obrońcę granic". Miało być zabawnie, jednak nie wszystkim było do śmiechu. Zdarzenie wywołało natychmiastową reakcję służb. Sprawa trafiła pod lupę prokuratury.