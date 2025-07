Mężczyzna na hulajnodze staranował pieszego. To prawdziwa plaga

Ostatnio w mediach pojawia się coraz więcej informacji o niebezpiecznych zdarzeniach z udziałem osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych. Policjanci i lekarze apelują o rozsądek i przestrzeganie przepisów, jednak nie wszyscy biorą sobie te apele do serca. Ku przestrodze publikujemy nagranie z monitoringu, które dokumentuje potrącenie pieszego przez kierującego hulajnogą. To wstrząsające zdarzenie powinno dać do myślenia wszystkim użytkownikom tych popularnych pojazdów.

i Autor: Lubuska Policja Mężczyzna na hulajnodze staranował pieszego