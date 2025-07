W tych lubuskich miastach żyje się najlepiej. TOP 10 miejscowości

Spis treści

Choć województwo lubuskie nie jest największym ani najbogatszym regionem Polski, ma wiele atutów, które przyciągają mieszkańców - od jezior i lasów, przez rozwijającą się infrastrukturę, aż po stosunkowo niskie koszty życia. W ostatnim czasie coraz więcej osób poszukujących balansu między pracą a spokojem decyduje się na mniejsze miasta, które oferują wysoką jakość życia bez wielkomiejskiego zgiełku i to właśnie w tym regionie naszego kraju znajdują się takie lokalizacje. O jakich konkretnie miejscowościach jednak mowa?

Województwo lubuskie – region spokoju, zieleni i możliwości

Choć Lubuskie należy do mniejszych pod względem liczby ludności województw w Polsce, wyróżnia się dużą liczbą jezior, lasów i parków krajobrazowych. Mieszkańcy cenią sobie tu czyste powietrze, brak korków i przystępne ceny mieszkań, a coraz więcej młodych rodzin i osób pracujących zdalnie odkrywa uroki lokalnych miast. Okazuje się bowiem, że region ten to nie tylko Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski - okolica ma do zaoferowania o wiele więcej!

TOP 10 miast w Lubuskiem, w których żyje się najlepiej

Województwo lubuskie rzadko trafia na czołówki ogólnopolskich rankingów, ale mieszkańcy tego regionu dobrze wiedzą, że to jedno z najbardziej spokojnych miejsc do życia w Polsce. Co ciekawe, w ostatnim czasie wiele lubuskich miast staje się coraz bardziej atrakcyjnych do osiedlenia.

Właśnie dlatego przygotowaliśmy subiektywny ranking, w którym uwzględniliśmy miasta, które wyróżniają się pod względem jakości życia, czyli oferują dobry dostęp do edukacji i służby zdrowia, przyjazną infrastrukturę, możliwości rozwoju zawodowego, a jednocześnie zachowują lokalny klimat i dostęp do natury. Pełne zestawienie znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

