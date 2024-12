Zielona Góra: 3-letnia dziewczynka w szpitalu. Waży 8 kg!

To rodzice przywieźli swoją 3,5-letnią córeczkę do szpitala w Zielonej Górze. Lekarze po przebadaniu dziecka nie mieli wątpliwości, że trzeba reagować i to nie tylko medycznie. Dziewczynka jest skrajnie wychudzona i niedożywiona. Waży 8 kilogramów, czyli połowę tego, co powinno ważyć dziecko w tym wieku. - Pacjentka od razu trafiła na oddział intensywnej opieki medycznej - mówi Sylwia Malcher - Nowak, rzeczniczka prasowa zielonogórskiego Szpitala Uniwersyteckiego. Medycy rozpoczęli leczenie, które polega głównie na dokarmianiu dziecka. - Wdrożono żywienie dożylne i nawadnianie - mówi Malcher-Nowak.

Wychudzona dziewczynka w Zielonej Górze. Prokuratura bada sprawę

O sprawie od razu została poinformowana prokuratura. - Ze wstępnych informacji wynika, że do stanu dziecka przyczyniły się względy ideologiczne w zakresie odżywiania - ujawnia Ewa Antonowicz, która dodaje, że na chwilę obecną najważniejsze jest zabezpieczenie dziecka i jego leczenie, dlatego sprawą zajmuje się już sąd rodzinny. - Jest to kwestia decyzji i zgód na leczenie. Będziemy też wnikliwie badać, jak rodzice sprawowali opiekę i jak odżywiali dziecko - dodaje Antonowicz.

Rodzice 3,5 latki mieszkają pod Sulechowem i nie korzystali do tej pory z żadnej opieki medycznej. - O istnieniu tego dziecka dowiedzieliśmy się dopiero teraz - mówi Antonowicz. Przed śledczymi mozolna praca ustalenia, czy rodzice dziewczynki korzystali z jakiejkolwiek pomocy medycznej do tej pory i czy ktoś wiedział o stanie dziecka.

- Rodzina tej dziewczynki nie była objęta pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej, nie byli to nasi podopieczni - mówi Super Expressowi Ewa Kowalewska, dyrektor OPS w Sulechowie.

Czy rodzice usłyszą zarzuty za doprowadzenie dziecka do tak złego stanu? Na ten moment ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie.