i Autor: Shutterstock(3) 53-letni motocyklista zginął w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 22 pod Gorzowem Wielkopolskim, zdj. ilustracyjne

Śmiertelny wypadek

Auto dachowało, motocykl został zniszczony. 53-latek zginął w zderzeniu na drodze krajowej nr 22

53-letni motocyklista zginął w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 22 pod Gorzowem Wielkopolskim. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 8 lipca, przed godz. 19.20, w trasie do Strzelec Krajeńskich. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, mężczyzna zderzył się czołowo z peugeotem, którego kierowca wyprzedzał inny pojazd. Samochód dachował.