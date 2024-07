Wracał do Holandii, zginął w Polsce?! Śmiertelny wypadek w kolejce na granicy

Malutki Rafałek zmarł w męczarniach. Niesłychane zachowanie rodziców noworodka. To powiedzieli w prokuraturze

Prowadzący busa mężczyzna to ofiara śmiertelna wypadku na autostradzie A2 pod Słubicami. Jak wstępnie informuje policja, do zdarzenia doszło ok. godz. 13.30, gdy pojazd wjechał w tył naczepy samochodu ciężarowego stojącego w kolejce na granicy - w związku z tym droga w kierunku Świecka nadal jest zablokowana. Na miejscu interweniowali m.in. strażacy ze Słubic.

- Żeby umożliwić dostęp służbom medycznym do poszkodowanego, przy pomocy narzędzi hydraulicznych usunęliśmy drzwi od strony kierowcy, ale okazało się, że na pomoc jest już za późno - lekarz stwierdził jego zgon - relacjonuje mł. kpt. inż. Mateusz Maćkowiak, rzecznik straży pożarnej w Słubicach.

Policja w Słubicach wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratury. Jak informuje PAP, bus zmarłego miał holenderskie tablice rejestracyjne.