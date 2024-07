CO TAM SIĘ DZIEJE?!

Wypadek w Ostrołęce. Pijana 29-latka potrąciła nastolatkę na chodniku

Nastolatka prowadząca rower została ranna i trafiła do szpitala, gdy na chodniku w Ostrołęce uderzyła w nią pijana kobieta kierująca BMW. Do wypadku doszło w niedzielę, 7 lipca, na ul. 11 listopada, ok. godz. 21.30. Jak wstępnie informuje policja, 29-latka straciła panowanie nad autem i wjechała na chodnik, uderzając najpierw w ogrodzenie, a następnie w poszkodowaną.

Została zatrzymana przez policję, która ujawniła, że w jej krwi było ponad 2 promile alkoholu. To nie wszystko, bo kobieta przewoziła dwoje małych dzieci w wieku 3 i 5 lat. Z uwagi na decyzję o zabraniu domniemanej sprawczyni wypadku do komendy maluchy trafiły pod opiekę jej rodziny, a BMW odholowano na policyjny parking. Dalsza część tekstu poniżej.

