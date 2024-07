Wszędzie trzeba płacić, tutaj na basen wchodzisz za darmo. Jest kilka warunków

Odkryty basen przy ul. Fabrycznej jest częścią większego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w którym znajduje się również kręgielnia i wybudowana niedawno kryta pływalnia. W okresie wakacyjnym mieszkańcy Kostrzyna i turyści mogą zaznać tutaj przyjemnego orzeźwienia i wodnych atrakcji - zupełnie za darmo. Wstęp na basen jest bezpłatny, co jest rzadko spotykane w innych miastach, gdzie za jednorazowe wejście trzeba zapłacić od kilkunastu złotych wzwyż.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Odkryty basen w Kostrzynie nad Odrą

Żeby móc skorzystać z kostrzyńskiego basenu, trzeba jednak spełnić kilka ważnych warunków, a dokładniej - dostosować się do panujących tutaj zasad, które mają na celu zapewnić użytkownikom przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort. Są one bardzo proste i wszyscy są w stanie je spełnić. Mianowicie, każda osoba, która chce popływać w basenie, musi obowiązkowo wziąć prysznic przed wejściem do wody i bezwzględnie przestrzegać poleceń ratowników. Wymagany jest również odpowiedni strój kąpielowy przylegający do ciała. Ponadto dzieci do siódmego roku życia mogą przebywać na terenie kąpieliska wyłącznie w obecności dorosłego opiekuna.

Do dyspozycji wypoczywających na kostrzyńskim basenie są również niewielkie punkty gastronomiczne, w których można kupić drobne przekąski i napoje.

Pływasz jak ryba w wodzie? Sprawdź, czy zdałbyś egzamin na ratownika wodnego! [QUIZ] Pytanie 1 z 16 Skacząc do nieznanej wody, wybierasz skok na główkę, ale płytko na lekko ugięte nogi z osłoniętą twarzą na tzw. "deskę' Dalej