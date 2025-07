Pościg za kamperem jak z filmu akcji. Kierowca próbował uciec przed kontrolą

W piątek, 11 lipca, we wczesnych godzinach porannych na przejściu granicznym w Świecku doszło do niecodziennego zdarzenia. Jak informuje Straż Graniczna, do kontroli skierowano kampera marki Citroen na niemieckich numerach rejestracyjnych. Kierowca, 37-letni Polak, zamiast pokornie okazać dokumenty, nagle wcisnął gaz i próbował ominąć funkcjonariuszy.

„Widząc całe zdarzenie zabezpieczający miejsce kontroli granicznej policjanci ruszyli w pościg za uciekinierem”

– relacjonuje Straż Graniczna.

Co ukrywał kierowca kampera?

Po krótkim, ale dynamicznym pościgu, policjanci zatrzymali uciekającego kierowcę. Jak się okazało, mężczyzna miał wiele na sumieniu. Kamper figurował w bazach danych jako skradziony na terytorium Niemiec. To jednak nie wszystko.

„Kierujący posiadał aktywny dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych” – informuje SG.

Surowe konsekwencje dla pirata drogowego

Teraz 37-latek odpowie przed sądem za szereg przestępstw. Czeka go proces za kradzież samochodu, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Grożą mu surowe konsekwencje prawne, w tym wysoka grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności.

