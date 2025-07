Tu urodziła swoje dziecko kobieta! Nie zdążyła dojechać do szpitala

Kostrzyn nad Odrą. Kobieta urodziła dziecko na poboczu drogi

Poród mieszkanki Kostrzyna nad Odrą odbył się na poboczu drogi, ale wszystko skończyło się szczęśliwie. O nietypowym zdarzeniu, które miało miejsce w piątek, 18 lipca, poinformował profil facebookowy "Służby w akcji Kostrzyn nad Odrą". Wedle jego relacji do kobiety wezwano karetkę pogotowia, po czym zapadła decyzja o przetransportowaniu jej do szpital w Gorzowie Wielkopolskim, oddalonego o ok. 50 km, gdzie znajduje się najbliższy oddział ginekologiczno-położniczy.

W czasie jazdy, jeszcze na terenie Kostrzyna, okazało się, że ciężarna nie zdąży dojechać do placówki przed planowanym rozwiązaniem, które tak na marginesie rozpoczęło się 3 dni przed planowanym terminem. W związku z tym ratownicy medyczni zatrzymali się na poboczu drogi i odebrali poród. Dziecko przyszło na świat całe i zdrowe, a jego mama, mimo niesprzyjających okoliczności, też czuła się dobrze. Obydwoje zostali następnie zabrani do docelowego miejsca, czyli do Gorzowa Wielkopolskiego.

Na post poświęcony zdarzeniu zareagowało już 200 osób, z czego część postanowiła pogratulować kobiecie i jej nowo narodzonemu dziecku.

- Gratulacje brawo dla ratowników medycznych 💪👏 fotka cudna zdrowia dla mamy i maluszka 🍀 - pisze jedna z użytkowniczek pod wpisem profilu ""Służby w akcji Kostrzyn nad Odrą".