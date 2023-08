Z 2-letnim Antosiem nie było kontaktu, był cały siny. Rodzice nie potrafili powiedzieć, co się stało

Do tragedii doszło przed godz. 15 przy ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim. – Zginęła w nim pasażerka osobowego vana, a pięć osób zostało rannych – poinformował kom. Grzegorz Jaroszewicz z KMP w Gorzowie Wlkp. Kierowca osobowego vana marki fiat, jadąc od strony węzła S3 w kierunku miasta, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w betonowe ogrodzenie. Pojazdem jechało sześć osób. Na miejscu zginęła pasażerka. Pięć pozostałych osób zostało rannych, w tym dwie ciężko. Wszystkie pogotowie zabrało do szpitala. – Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca wypadku pod nadzorem prokuratora. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Potwierdzamy także tożsamość osób biorących udział w tym zdarzeniu – powiedział Jaroszewicz. Gorzowska policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności wypadku.

Sobota to tragiczny dzień na polskich drogach. Na Podlasiu zginęły cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Trzech młodych mężczyzn straciło życie w nocnym wypadku pod Oświęcimiem. Z kolei dwie osoby zginęły w wypadku w woj. łódzkim.

