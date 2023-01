Szedł ulicą w samej koszulce, w ręce miał zwiniętą kartkę. Policjant z Gorzowa wiedział jak zareagować

Policjant był już po służbie. Wracając do domu zwrócił uwagę na mężczyznę, który szedł środkiem drogi w samej koszulce. Jego zachowanie wskazywało, że może być pod wpływem alkoholu. Był wyraźnie roztrzęsiony, a w ręce trzymał zwiniętą kartkę. Funkcjonariusz postanowił porozmawiać z mężczyzną i dowiedzieć się, co jest przyczyną jego nietypowego zachowania. Jak się później okazało, intuicja go nie zawiodła. 42-latek wymagał pilnej pomocy.

Po krótkiej rozmowie mężczyzna zwierzył się policjantowi, że ma dość otaczającego go świata i chce odebrać sobie życie, a zwinięta kartka trzymana w dłoni to list pożegnalny. Sierż. Patryk Gruszczyński umiejętnie prowadził rozmowę, uspokoił 42-latka, a gdy ten oznajmił, że szuka pomocy, policjant uważając na każde słowo opowiedział o swoim zawodzie, zadeklarował pomoc i poinformował dyżurnego gorzowskiej komendy miejskiej o zaistniałym zdarzeniu. Do przyjazdu patrolu wciąż prowadził rozmowę z mężczyzną. Ten wyznał mu, że gdyby nie okazane zainteresowanie już by go nie było na tym świecie.

42-latek z pomocą policjantów został przekazany medykom, którzy zapewnili mu specjalistyczną opiekę. Dzięki odpowiedniej reakcji gorzowskiego funkcjonariusza nie doszło do najgorszego.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

