Wielka awantura w Gorzowie Wielkopolskim. Właściciele psów obrzuceni jajkami i petardami

Sąsiedzki konflikt w Gorzowie Wielkopolskim doprowadził do tego, że poszkodowane mogą się czuć obie strony. Jak informuje Gorzowianin.com, wszystko zaczęło się od decyzji Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczyn", która postanowiła zamknąć stary plac zabaw przy ul. Popławskiego i stworzyć tam, przy aprobacie mieszkańców, kącik dla seniora. Zanim doszło do jego powstania, część osób postanowiła jednak wykorzystać teren do wyprowadzania swoich psów. To nie spodobało się mieszkańcom sąsiednich bloków, którzy skarżyli się na hałas, który generowały szczekające psy. Przeszkadzało im to do tego stopnia, że jak relacjonowali sami ludzi, w kierunku właścicieli czworonogów latały jajka i petardy. Konflikt między mieszkańcami osiedla tak bardzo przybrał na sile, że spółdzielnia podjęła decyzję, że w feralnym miejscu nie będzie ani kącika dla seniorów, ani wybiegu dla psów.

- Wiemy też, że o sprawie obrzucania z okien jajkami lub petardami została powiadomiona policja. W związku z nasilającym się konfliktem międzysąsiedzkim Zarząd Nieruchomości Nr 2 SM „Górczyn” podjął decyzję o demontażu ogrodzenia. Po jego demontażu, w tym miejscu zostanie utworzony ogólnodostępny teren zielony. W miarę możliwości zostaną dodane nowe nasadzenia drzew - mówi Tomasz Marczyk, zastępca kierownika ds. eksploatacji Zarządu Nieruchomości Nr2 SM "Górczyn", którego cytuje Gorzowianin.com.

Sonda Co robisz, gdy sąsiedzi zakłócają ciszę nocną? Próbuję osobiście wyjaśnić problem. Dzwonię na policję. Nic nie robię.