i Autor: ravinems/cc0/Pixabay.com 29-latek zginął na fermie drobiu w Kleczewie pod Koninem, po tym jak wpadł do jednego ze zbiorników

Noworoczny dramat

29-latek zginął na fermie drobiu! Koszmarny wypadek w Kleczewie

29-latek zginął na fermie drobiu w Kleczewie pod Koninem, po tym jak wpadł do jednego ze zbiorników. Do śmiertelnego wypadku doszło w niedzielę, 1 stycznia, w godzinach porannych. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Koninie, mężczyzna czyścił zbiornik z pomiotu kurzego i w czasie prac wpadł do środka, gdzie znaleźli go inni pracownicy, którzy wezwali pomoc.