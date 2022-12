Konin: Zwłoki małżeństwa i ich psa. Co się stało w mieszkaniu?

Dramatyczne odkrycie w jednym z mieszkań na wschodzie Wielkopolski. W centrum miasta mieszkańcy jednego z bloków zaalarmowali policję, że na klatce schodowej jest niewyobrażalnie brzydki zapach, który wydobywa się z jednego z mieszkań.

Drzwi do mieszkania były jednak zamknięte i nikt nie reagował na pukanie. Do akcji musieli wkroczyć strażacy. Po wejściu do środka odkryto przerażającą prawdę. Kobieta i mężczyzna, oboje po 60-tce, nie żyli, obok nich leżał martwy pies. Zwłoki były w znacznym stanie rozkładu.

Zobacz także: Tragiczny finał poszukiwań Lucyny. Ciało 51-latki wyciągnięto z Jeziora Wolsztyńskiego [ZDJĘCIA]

Małżeństwo nie utrzymywało żadnych kontaktów z sąsiadami, nie byli ani rozmowni, ani towarzyscy. Radko też wychodzili z mieszkania. Głównie robił to mężczyzna i szedł tylko po zakupy do sklepu i zaraz wracał. Jak mówi asp. Sebastian Wiśniewski z Komendy Miejskiej Policji w Koninie nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną śmierci małżeństwa. Niezbędne jest wykonanie sekcji zwłok.

Na razie nie są wykluczone żadne scenariusze. Sprawę badają już konińscy prokuratorzy.

Sonda Czy uważasz, że policji uda się ustalić, jak zginęło małżeństwo? Tak Nie