Ciało Andrzeja zwisało z balustrady. Makabrycznego odkrycia dokonała matka

Tragiczne wieści z miejscowości Golina pod Jarocinem. Z pierwszych ustaleń wynika, że ofiara to Andrzej Ch., który w nocy z poniedziałku na wtorek (16/17 stycznia 2023 r.) próbował wydostać się z miejsca zamieszkania przez balkon. Wcześniej, jak donosi "Fakt" - drzwi wejściowe miały zostać zamknięte przez matkę, która chciała w ten sposób powstrzymać go od kupienia kolejnej butelki wódki. - Podczas schodzenia, trzy palce jednej ręki zaklinowały mu się w metalową balustradę. Mężczyzna zawisł na niej - podaje dziennik.

Tragedia w Golinie pod Jarocinem. Matka znalazła ciało Andrzeja

Ciało Andrzeja Ch. znalazła jego matka. Policjanci sprawdzają, czy mężczyzna wcześniej pił alkohol. Służby czekają na wyniki badań. Na pewno do jego śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Wiemy za to, że denat nie cieszył się dobrą opinią. - Był rozwiedziony, żona z dziećmi się wyprowadziła, a matka nie miała z nim łatwego życia. Kiedyś nawet po alkoholu coś miał jej zdemolować w domu - powiedziała "Faktowi" jedna z sąsiadek. Do tematu będziemy wracać. Rodzinie i bliskim mężczyzny składamy wyrazy współczucia.

