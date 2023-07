Utonęła ratując Wiktorka. Osierociła szóstkę dzieci. Być może kobietę udałoby się uratować

Dwóch policjantów trafiło do szpitala. Na sygnale jechali do wypadku

Taisa utonęła ratując syna

Tragedia rozegrała się 27 czerwca około godz. 17.00 w Kaliszu. Taisa była na spacerze ze swoim synkiem, 13-letnim Wiktorem. Chłopiec podbiegł do rzeki Prosna. W pewnym momencie poślizgnął się i wpadł do wody. Taisa ruszyła na ratunek. Chłopiec wyszedł o własnych siłach, ale kobieta zniknęła pod wodą. W miejscu, w którym się znajdowała, rzeka jest niezwykle zdradliwa. Jeden z mężczyzn, który był w okolicy, ruszył kobiecie na pomoc. Nie odnalazł jej. Wkrótce potem na miejscu pojawiły się straż pożarna, pogotowie ratunkowe i policja. Niestety, służby wyłowiły ciało 42-latki. Lekarz stwierdził zgon. Taisa osierociła szóstkę dzieci. Troje z nich jest nieletnich. Wychowywała je samotnie. Rodzina była pod opieką MOPS. Decyzję o tym, gdzie trafią dzieci Taisy, podejmie sąd rodzinny.

Świadek o utonięciu Taisy: Kobietę udałoby się uratować

TVN 24 dotarł do kobiety, która była świadkiem całego zajścia. Pani Patrycja powiedziała reporterowi stacji, jak wyglądało szukanie pomocy dla Taisy i jej synka. - Zostałam na straży z trzema wózkami. Jedna z nas zajęła się wezwaniem służb ratowniczych, a druga pobiegła do pobliskiej restauracji prosić o pomoc. Nikt z siedzących przy kawie mężczyzn nie podniósł się. Siedzieli i patrzyli, mówili, że nie potrafią pływać. Próbowałam zatrzymywać rowerzystów, ale też odmawiali pomocy, niektórzy to nawet słuchawek z uszu nie zdjęli. 200 metrów od miejsca zdarzenia trenowali kajakarze. Pomimo naszych krzyków nie usłyszeli nas - opowiada kobieta. Dodała, że dopiero po jakimś czasie dwóch mężczyzn zdecydowało się pomóc. Jeden z nich wskoczył do wody i szukał Taisy, ale bezskutecznie. - Gdyby kilku mężczyzn złapało się za ręce, to być może kobietę udałoby się uratować - oceniła kobieta.

Sprawę śmierci 42-latki wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Kaliszu.

