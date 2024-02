Mama skuteczniejsza od policji! To ona przyprowadziła 14-letniego syna na komisariat

Bezdomny zabił mężczyznę, który dał mu schronienie! Jego wyznianie zszokowało wszystkich. "Po co taki ktoś żyje"

Do zdarzenia doszło w piątkową noc (2 lutego) na ul. Magazynowej w Pleszewie. Tuż przed północą policjanci wydziału kryminalnego zauważyli skodę. Postanowili wylegitymować osoby będące w środku. - W momencie, gdy policjant zbliżał się do auta, kierowca gwałtownie ruszył i odjechał. Rozpoczął się pościg – powiedziała we wtorek, 6 lutego PAP oficer prasowy pleszewskiej policji asp. szt. Monika Kołaska.

Zobacz: Miał być ślub, a był pogrzeb! 35-letni Konrad zmarł 14 godzin przed uroczystością

Kierujący nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe, podawane przez policjantów. Przekraczał dozwoloną prędkość, nie stosował się do znaków drogowych m.in. do znaku "stop". Omijał wysepki z lewej strony i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Pościg, w którym uczestniczyły cztery radiowozy, prowadzony był drogą krajową nr 12, ulicami gminy i Pleszewa. Samochód zniknął policjantom z oczu na terenie gminy Dobrzyca; kierowcy nie udało się zatrzymać.

W sobotę, 3 lutego o godz. 15 do pleszewskiej komendy przyszła kobieta z 14-letni synem. Chłopak - jak się okazało - siedział za kierownicą skody, poszukiwanej przez policja. Nastolatek przyznał się do kierowania samochodem. Sprawa – jak powiedziała oficer prasowy - trafi do sądu dla nieletnich.

Znany gangster "Lelek" nie żyje. Tragiczny finał próby zatrzymania przez CBŚP FB Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.