Szok! Trzy osoby ranne po wybuchu odkurzacza. "Zniszczenia są potężne"

Stary Gostyń. Trzy osoby ranne w wyniku pożaru. Wybuch nastąpił po włączeniu odkurzacza

Do szokującego wypadku doszło w sobotę, 19 sierpnia w Starym Gostyniu. Trzy osoby zostały poszkodowane w wyniku pożaru domu jednorodzinnego. Potrzebowały one pomocy medycznej z powodu oparzeń, a dodatkowo jedna z nich ma rany cięte od szkła. Pożar był bowiem poprzedzony wybuchem. Jak podaje PAP, do eksplozji doszło po uruchomieniu odkurzacza w pomieszczeniu wypełnionym gazem ze środka owadobójczego w sprayu. W budynku mieszkało siedem osób. Zostały pozbawione dachu nad głową, pomoc dla nich zorganizował gminny samorząd.

- Są potężne zniszczenia. Nie wiadomo, jak to się stało, że pożar tak szybko objął całą górę domu. Są osoby ranne. Jest to duża rodzina, staramy się, aby jak najszybciej zabezpieczyć miejsce, bardzo pomaga społeczność wsi. Działamy, aby jak najszybciej dostarczyć kontener i zabezpieczyć okna, które nie mają szyb. Przygotowujemy mieszkanie dla całej rodziny, bo w tym, nie da rady mieszkać, są dość duże zniszczenia, no i organizujemy wszelkie potrzebne rzeczy dla tej rodziny – powiedział portalowi elka.pl wiceburmistrz Gostynia Grzegorz Skorupski

Sonda Byłeś/aś kiedyś świadkiem pożaru? Tak Nie