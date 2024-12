Wielka akcja policji w Wielkopolsce. Wiemy, co tam się stało

Dwaj mężczyźni zmarli po imprezie andrzejkowej. Co wykazała sekcja zwłok?

Policjanci w kominiarkach wkroczyli na teren nieruchomości znajdującej się we wsi Nowy Karmin w powiecie pleszewskim. Pradukowano tam środki odurzające. Według nieoficjalnych informacji dom ma być własnością mężczyzny spod Poznania.

- Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową z KWP we Wrocławiu współdziałając z warmińsko-mazurskim Oddziałem Straży Granicznej, a także policjantami z powiatu świdnickiego i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, realizowali dziś czynności operacyjne na terenie powiatu pleszewskiego i w wyniku skutecznie podjętych działań, zlikwidowali nielegalne laboratorium narkotyków syntetycznych - potwierdził nam asp. szt. Łukasz Dutkowiak, Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Rzecznik prasowy ostrowskiej straży st. kpt. Tomasz Chmielewski powiedział PAP, że na wniosek policji strażacy pojechali do powiatu pleszewskiego. - Do pomocy wysłano grupę specjalistyczną ratownictwa chemicznego i ekologicznego - wyjaśnił. Strażacy przeszukiwali zbiorniki na wodę.

Czytaj też: Dwaj mężczyźni zmarli po imprezie andrzejkowej. Co wykazała sekcja zwłok?

- W sprawie tej zatrzymano kilka osób i czynności z ich udziałem są nadal realizowane. Z uwagi na ten fakt, to wszystkie informacje, które obecnie możemy przekazać - podkreśla asp. szt. Łukasz Dutkowiak.

Jak podaje PAP, ze źródeł zbliżonych do śledztwa wynika, że na miejscu znaleziono duże ilości mefedronu.

Sonda Czy medyczna marihuana powinna być dostępna zupełnie bez recepty? Tak Nie Nie mam zdania