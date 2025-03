Nagrywała jak córka znęca się nad kotem! Takiej fali hejtu nikt się nie spodziewał. Jest apel służb

Na nagraniu widać, jak dziecko rzuca kotem do basenu z piłkami i obraca nim, trzymając za tylne łapy. Matka nie tylko nie interweniuje, ale nawet żartuje z tej sytuacji. Po tym, jak filmik trafił do sieci, internauci szybko ustalili tożsamość rodziny. Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt Help Animals natychmiast zgłosiło sprawę na policję. Funkcjonariusze wraz z weterynarzem i obrońcami zwierząt przybyli na miejsce, by zabezpieczyć zwierzę.

Zobacz: Dziewczynka rzucała kotem, matka nagrywała! Interweniowała policja

Kot trafił do schroniska, gdzie przeszedł pierwszą obdukcję weterynaryjną. Jak poinformowali pracownicy placówki, zwierzę jest obolałe, ale na szczęście nie odniosło poważnych obrażeń. Znaleziono na nim jednak ślady starego kleju oraz miejsca, gdzie sierść została wycięta nożyczkami.

Matce dziewczynki grozi do 3 lat więzienia za znęcanie się nad zwierzęciem. Sprawą zajmuje się również sąd rodzinny. Rodzina została objęta pomocą MOPS-u, który zapewni im wsparcie psychologiczne.

Hejt i internetowa nagonka. Jest apel służb

Choć zachowanie matki i dziecka wywołało powszechny gniew, niepokojące stało się również to, co nastąpiło później – fala hejtu, która wylała się na rodzinę. W mediach społecznościowych pojawiły się obraźliwe komentarze, groźby, a nawet nawoływania do przemocy wobec kobiety i jej dziecka.

– Jesteśmy zbulwersowani tym, co się stało, ale hejt, który się pojawił, w niczym nie pomaga. Teraz chodzi o dobro psychiczne dziecka i matki – podkreśla Anna Woźnica, zastępca dyrektora kancelarii wydziału prezydenta miasta.

Podobne stanowisko zajęła dyrektor ostrowskiego MOPS-u, która zauważyła, że zachowanie matki „z czegoś się bierze” i wymaga interwencji specjalistów.

