i Autor: Schronisko dla Zwierząt w KaliszuFacebook Matka nagrywała, jak córka znęca się nad kotem! Dramat w Ostrowie Wielkopolskim

To się nie mieści w głowie!

Dziewczynka rzucała kotem, matka nagrywała! Interweniowała policja

Do szokującego zdarzenia doszło w Ostrowie Wielkopolskim. Kilkuletnia dziewczynka znęcała się nad kotem, a jej matka, zamiast zareagować, nagrywała to telefonem i udostępniła w sieci. Sprawą zajęła się policja, a kot trafił do schroniska. Internauci są oburzeni zachowaniem matki i domagają się surowej kary.