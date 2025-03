Dziewczynka rzucała kotem jak lalką, a matka nagrywała. Kobieta usłyszała zarzuty

Na szokującym nagraniu widać, jak mała dziewczynka znęca się nad swoim kotem. Dziecko rzucało zwierzęciem do basenu z piłkami, a następnie trzymając go za tylne łapy, kręciło się dookoła własnej osi. Na filmie słychać śmiech matki i jej słowa do kota: "zobacz, co ci twoja pani robi". Po jakimś czasie kobieta próbuje przerwać "zabawę", ale czyni to nieskutecznie.

Internauci szybko namierzyli rodzinę, która mieszka w Ostrowie Wielkopolskim. Na film zareagowało Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt Help Animals, które złożyło zawiadomienie na policję. Do domu rodziny przybyli policjanci, lekarz weterynarii i obrońcy zwierząt. Skatowanego kota zabrano i umieszczono w ostrowskim schronisku dla zwierząt.

- Kociak odsypia i dochodzi do siebie w spokojnym miejscu, gdzie zapewniamy mu maksimum komfortu - poinformowali pracownicy schroniska na swojej stronie społecznościowej. Zwierzę zostało zaszczepione, zaczipowane oraz odrobaczone.

- Jest przeszedł pierwszą obdukcję weterynaryjną, jest lekko obolały, ale na szczęście nie doznał poważnych obrażeń. Na jego sierści znaleźliśmy stary klej, a w dwóch miejscach sierść została wycięta nożyczkami - dodali pracownicy schroniska.

Matka, która znęcała się nad kotem, usłyszała zarzut znęcania się nad zwierzęciem. Grozi jej do 3 lat więzienia. O sprawie został powiadomiony sąd rodzinny. Kobieta wyraziła skruchę z powodu swojego zachowania.

Rodziną zajęli się pracownicy MOPS. - Działanie MOPS-u będzie polegało na wsparciu rodziny poprzez opiekę psychologa i pomoc w korygowaniu niewłaściwych zachowań rodzicielskich - powiedziała dyrektor placówki dr Krystyna Kois-Jaźwiec.

Szefowa ostrowskiego MOPS dodała, że zachowanie matki "z czegoś się bierze". Jej zdaniem kobieta postąpiła źle, a zachowania matki i dziecka widoczne na nagraniu wzbudzają niepokój. - Ale teraz doszedł jeszcze inny niepokojący problem. Nie wiadomo, jak rodzina poradzi sobie z hejtem, który się na nią wylał w mediach społecznościowych - powiedziała Kois-Jaźwiec.

Urząd miasta apeluje o uszanowanie prywatności rodziny. - Dla dobra psychologicznego dziecka i matki chcemy wyciszyć tę sytuację. Jesteśmy zbulwersowani wydarzeniem, ale hejt, który wylał się na nie niczemu dobremu teraz nie służy - powiedziała Anna Woźnica, zastępca dyrektora kancelarii wydziału prezydenta miasta.

