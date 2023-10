Kalisz. W mieszkaniu odnaleziono ciało mężczyzny i martwe koty

Do zdarzenia doszło w piątek (6 października) w kamienicy przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu. Lokatorzy, zaniepokojeni losem samotnie mieszkającego na parterze mężczyzny i smrodem wydobywającym się z jego lokalu, wezwali właściciela obiektu - pracowników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.

Przybyli na miejsce urzędnicy postanowili wezwać na pomoc policję, ponieważ nikt nie reagował na pukanie do drzwi. - Funkcjonariusze weszli do mieszkania i zastali martwego mężczyznę. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Nie wiadomo, kiedy mężczyzna zmarł i co było tego powodem, stąd decyzja prokuratora o sekcji – powiedziała rzecznik policji.

Na interwencję wezwano też pracowników Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ponieważ przy mężczyźnie znaleziono dwa martwe koty i jednego żywego. - To była bardzo przykra interwencja – powiedział PAP kierownik schroniska Jacek Kołata.

Dodał, że stan kotka, który trafił pod opiekę schroniska, nie pozwala jeszcze na ocenę jego szans na przeżycie. - Szukamy jeszcze jednego, ponieważ zdaniem lokatorów z mężczyzną mieszkały cztery koty – powiedział.

