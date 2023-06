Pędził starym seatem przez wieś, zginął 17-latek. "Nadmierna prędkość"

Burze w całej Polsce! Grad, podtopienia, zalane ulice. To nie koniec, są kolejne ostrzeżenia. Sprawdź, gdzie jest burza

Tragiczny wypadek w gminie Bodzentyn. Nie żyje 17-latek

Wypadek miał miejsce w nocy z poniedziałku na wtorek (19/20 czerwca) na drodze wojewódzkiej 752 między w miejscowości Podgórze (gmina Bodzentyn) w kierunku Bodzentyna. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 19-letni kierowca samochodu osobowego marki seat leon, jadąc z nadmierną prędkością, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas jezdni i wjechał do rowu. Auto koziołkowało. W wyniku zdarzenia poszkodowany został 17-latek, którego przetransportowano do szpitala. Był nieprzytomny. Nad ranem otrzymaliśmy informację, że zmarł - mówi nam mł. asp. Małgorzata Pędzik z KMP w Kielcach. Do lecznicy trafił również 19-latek i 18-letni pasażer, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Na miejscu zdarzenia pracowała policja, straż pożarna i prokurator. Trwa ustalanie okoliczności tej tragedii.