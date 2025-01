i Autor: SHUTTERSTOCK (2) 28-letni mieszkaniec gminy Waśniów został znaleziony martwy w piątek, 3 stycznia, z raną postrzałową głowy, zdj. ilustracyjne

Zbrodnia czy wypadek?

28-latek znaleziony martwy z raną postrzałową głowy! Jego kolega zatrzymany. Tragedia w gminie Waśniów

28-letni mieszkaniec gminy Waśniów został znaleziony martwy w piątek, 3 stycznia, z raną postrzałową głowy. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do policji ok. godz. 23.20, a w budynku mieszkalnym, gdzie znajdowało się ciało ciało denata, przebywał również nietrzeźwy 40-latek. Obaj mężczyźni mieszkali razem. Starszy został zatrzymany przez mundurowych do wyjaśnienia sprawy.