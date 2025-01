Siarczysty mróz do -15 stopni to nie koniec. Wszystko zmieni się w kilkadziesiąt godzin

Starogard Gdański. Pożar kamienicy. 14-latek wyskoczył przez okno

14-letni mieszkaniec Starogardu Gdańskiego wyskoczył z 1. piętra kamienicy przy ul. Kościuszki, ratując się przed pożarem - informuje Kociewiak.pl. W nocy z 2 na 3 stycznia zapaliła się drewniana klatka dwupiętrowego budynku, a płomienie objęły następnie znajdujące się tam meble. Ok. godz. 1 zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do straży pożarnej, która zadysponowała na miejsce 12 zastępów, tj. ok. 30 strażaków.

Z budynku ewakuowano łącznie 29 osób, z czego część sama zdołała uciec przed pożarem, ale inni wymagali pomocy mundurowych.

- Osoby z wyższych pięter ewakuowano przy pomocy podnośnika - relacjonował w rozmowie z tvn24.pl mł. kpt. inż. Michał Swobodziński, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.

Siedem osób, w tym te, które podtruły się dymem, trafiły do szpitala. W gronie poszkodowanych był 14-latek, który ratując się przed ogniem, wyskoczył z 1. piętra kamienicy.

- Jak ustaliliśmy, w nocy doszło także do innego groźnego zdarzenia na ulicy Przejezdnej w Starogardzie. Kiedy strażacy przybyli pod wskazany adres, w budynku panowało zadymienie. Nie można wykluczyć, że oba te zdarzenia były celowym działaniem - przekazał Kociewiak.pl.