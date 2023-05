Trzylatek chodził po parapecie kilka metrów nad ziemią. Sąsiedzi wszystko nagrywali!

3-letni chłopiec chodził po parapecie blok w Kielcach

Kamera świadka zdarzenia zarejestrowała, jak 3-letni chłopiec chodził po parapecie na 2. piętrze bloku w Kielcach. Wszystko działo się w czwartek, 18 maja, po godz. 9, gdy matka chłopca, znajdująca się w zaawansowanej ciąży, musiała nagle wyjść do łazienki, bo źle się poczuła - tak powiedziała policji. W tym czasie jej synek w nieznany sposób dostał się na parapet wewnątrz pomieszczenia, po czym otworzył okno i wyszedł na zewnętrzy parapet, robiąc po nim kilka kroków. 3-latek zupełnie nie sprawiał wrażenia wystraszonego, bo na nagraniu widzimy ponadto, jak kuca i patrzy w dół, a następnie sam zamyka okno, nadal stojąc na parapecie. Jak informuje policja w Kielcach, ostatecznie ściągnęła go stamtąd 31-latka - matka chłopca była trzeźwa. - Na razie jest za wcześnie, by mówić o jakichkolwiek konsekwencjach wobec kobiety, bo nadal prowadzimy czynności w tej sprawie - mówi mł. asp. Małgorzata Pędzik z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

