Bizon uciekł z ośrodka w Kurozwękach! Gdzie ukrywa się zwierz?

Bizon uciekł z azylu w Kurozwękach na Kielecczyźnie! "Od tygodnia brak o nim informacji"

Bizon hasa po polskich lasach! Kto pamięta jeszcze lata 90., być może kojarzy historię guźca, który czmychnął do Lasu Kabackiego pod Warszawą i już nigdy nikt go nie ujrzał. Guźcem żyła w 1996 roku Polska, a jego zagadka nie wyjaśniła się do dziś. Czy tak samo będzie z bizonem z azylu w Kurozwękach? Cała historia zaczęła się jeszcze w zeszłym roku na Śląsku. Dwa bizony, samiec i samica, uciekły tam z nielegalnej hodowli. Na wolności nawet spłodziły potomka. 2 lipca tego roku pracownicy azylu w Kurozwękach złapali samicę i młode, a 21 lipca w rejonie Zawichostu także samca. Jednak jeszcze tej samej nocy samiec uciekł z azylu w niewiadomym kierunku!

Zanim wyprawisz się na wakacyjne poszukiwania bizona, uważaj! Podobno w momencie odłowienia zwierzę było zdenerwowane

Czemu po prostu nie pozwolić bizonowi żyć na wolności? Jest to tak zwany gatunek obcy. Gdyby zaczął krzyżować się z polskimi żubrami, gatunek ten nie byłby już taki sam. By zapobiec takiej sytuacji, bizona trzeba odłowić. Ale to nie jest wcale takie proste. "Od tygodnia brak o nim informacji" – poinformował we wtorek, 30 lipca regionalny konserwator przyrody w Kielcach Lech Buchholz. Szeroko zakrojone poszukiwania nic nie dały. „Odstrzał to ostateczność” – zaznaczył Buchholz. „Stada żubrów są w niektórych regionach Polski w stanie wolnym, m.in. w Lasach Janowskich kilkadziesiąt kilometrów od woj. świętokrzyskiego. Dlatego nasze działania muszą być zgodne z prawem i szybkie z uwagi na zagrożenie” – dodaje jednak regionalny konserwator przyrody. Ale zanim wyprawisz się na wakacyjne poszukiwania bizona, uważaj! Podobno w momencie odłowienia zwierzę było agresywne i zdenerwowane. Lepiej więc w razie czego nie podchodzić za blisko!

Sonda Lubisz spacery po lesie? Tak Nie Czasami

Bizon polski w Kurozwękach. Pałac Popielów też można oglądać pic.twitter.com/7G2gR0NOxu— Sara Tukan (@SaraTukan) July 13, 2021

QUIZ. Polskie wakacyjne potwory i inne stwory! Pamiętasz te szokujące historie? Pytanie 1 z 10 Podczas wakacji 2018 nawet detektyw Rutkowski poszukiwał ogromnego pytona tygrysiego nad Wisłą, ale gad do dziś jest nieuchwytny. Jakie były ślady obecności stwora pod Warszawą? Wielka wylinka Rozbite jaja węży Opowieść przerażonego kajakarza Dalej