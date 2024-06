Indianie ostrzegają przed tym tajemniczym znakiem! "Trudne czasy, błogosławienstwo"

Urodził się biały bizon, według Indian to ważny znak! Przywódca tłumaczy jego znaczenie

Co nas czeka w przyszłości? Czy nadejdzie koniec świata? Niektórzy zaczynają się tym martwić, a tymczasem Indianie mają nowe doniesienia w kwestii ewentualnej apokalipsy! Wygląda na to, że nie będzie tak źle, jednak musimy uzbroić się w cierpliwość i dać z siebie wszystko. Co się stało? Otóż w Parku Narodowym Yellowstone w Stanach Zjednoczonych urodził się biały bizon. Poinformował o tym duchowy przywódca Indian Lakota, Patrzący Koń. Słynne indiańskie proroctwo głosi, że to ważny sygnał dla ludzi.

„Narodziny tego cielęcia to zarówno błogosławieństwo, jak i ostrzeżenie"

„Narodziny tego cielęcia to zarówno błogosławieństwo, jak i ostrzeżenie. Musimy uczynić więcej” dla ochrony ziemi i zwierząt – powiedział Patrzący Koń. Jak dodał, narodziny białego bizona o czarnym nosie, oczach i kopytach można porównać do... powtórnego przyjścia Jezusa na Ziemię. Według Indian 2 tysiące lat temu, gdy panował głód, w okolicy pojawiła się tajemnicza kobieta i podarowała im magiczną fajkę. Potem powiedziała: „Pewnego dnia, gdy będzie znów ciężko, powrócę na ziemię w postaci białego cielęcia bizona o czarnym nosie, czarnych oczach i czarnych kopytach”.

Celebrate and rejoice with me. A rare baby white bison has joined us here on earth. Lakota Chief Arvol Looking Horse, 19th keeper of the Sacred White Buffalo Calf Pipe and Bundle, said that baby’s arrival is blessing and a warning. That we (humans) need to do more to protect the… pic.twitter.com/qtlmax3uD5— Lakota Man (@LakotaMan1) June 12, 2024

