Takiego komunikatu w sprawie papieża jeszcze nie było! Co stanie się w piątek?

89-letni papież Franciszek już trzy tygodnie lezy w rzymskiej poliklinice Gemelli z obustronnym zapaleniem płuc. Dziś, 6 marca rano Watykan zapewniał o stabilności kondycji papieża Franciszka i braku ostrych kryzysów oddechowych. Konieczna była jednak nieinwazyjna wentylacja przy pomocy maski tlenowej. Teraz Watykan wydał wieczorny komunikat na temat stanu zdrowia papieża Franciszka, który nadal przebywa w rzymskiej klinice Gemelli. Jak podała Stolica Apostolska, stan Ojca Świętego jest nadal stabilny. "Stan kliniczny Ojca Świętego pozostał stabilny w porównaniu z dniami poprzednimi. Także dzisiaj nie miał epizodów niewydolności oddechowej" - uspokaja Watykan i dodaje, że papież kontynuował fizjoterapię oddechową i motoryczną, a parametry hemodynamiczne, czyli dotyczące przepływu krwi, zaś wyniki jej badań są nadal stabilne, Ojciec Święty nie gorączkuje.

Kolejny biuletyn medyczny zostanie ogłoszony dopiero w sobotę, choć dzień jutrzejszy to piątek

W komunikacie był jeden element, który może zaskoczyć! Dotyczył dnia jutrzejszego, czyli piątku, 7 marca. Jest on niewątpliwie optymistyczny. Mianowicie w oświadczeniu dodano, że kolejny biuletyn medyczny zostanie ogłoszony dopiero w sobotę, choć dzień jutrzejszy to piątek. Opuszczenie piątkowych komunikatów wiąże się ze stabilnością stanu papieża Franciszka. Sytuacja nie jest na tyle dynamiczna, by dwa razy dziennie formułować nowe oświadczenia. Mimo wszystko lekarze nadal wstrzymują się z wydawaniem prognoz na temat przyszłości stanu zdrowotnego papieża.

