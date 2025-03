Papież Franciszek ostrzega ludzkość! Mówi o "toksycznym pyle"

Papież Franciszek: nasz świat zanieczyszcza "toksyczny pył" przemocy, "utrudniając pokojowe współistnienie

Nie widać końca choroby papieża Franciszka! 89-letni Ojciec Święty już trzy tygodnie lezy w rzymskiej poliklinice Gemelli z obustronnym zapaleniem płuc. Niestety, nie ma wieści o zdecydowanej poprawie jego stanu. Dziś, 6 marca rano Watykan zapewniał o stabilności kondycji papieża Franciszka i braku ostrych kryzysów oddechowych. Konieczna była jednak nieinwazyjna wentylacja przy pomocy maski tlenowej. Chociaż papież nie może pojawiać się na audiencjach generalnych i najprawdopodobniej nie ma żadnych szans na obecność Ojca Świętego podczas obchodów Wielkanocy, to od czasu do czasu ze szpitalnego łóżka Franciszek wysyła w świat swoje nowe rozważania. Tym razem ostrzegał z okazji Środy Popielcowej ludzi przed "toksycznym pyłem" zła, które ogarnia świat.

Memento mori od Franciszka: "Nikt z nas nie jest Bogiem; wszyscy jesteśmy w podróży"

"Środa popielcowa przypomina nam, kim jesteśmy, co nam służy. Ustawia nas na właściwym miejscu, wygładza ostre krawędzie naszego narcyzmu, przywraca nas do rzeczywistości i sprawia, że jesteśmy bardziej pokorni i otwarci na siebie nawzajem. Nikt z nas nie jest Bogiem; wszyscy jesteśmy w podróży" - napisał papież na platformie X, załączając link do pełnych rozważań na temat Popielca. Jak napisał w tym tekście, nasz świat zanieczyszcza "toksyczny pył", "utrudniając pokojowe współistnienie, podczas gdy niepewność i strach przed przyszłością nadal rosną". Na ten "pył" składają się według papieża "ideologiczne spory, nadużywanie władzy, ponowne pojawianie się starych ideologii opartych na zasadach, które opowiadają się za wykluczeniem, eksploatacją zasobów Ziemi, przemocą we wszystkich jej formach i wojną między narodami" - pisze papież. Jak dodaje, musimy w każdej chwili liczyć się ze śmiercią a popiół to "znak niepewności i krótkości naszego życia".

The #Ashes remind us of who we are, which does us good. It puts us in our place, smooths out the rough edges of our narcissism, brings us back to reality, and makes us more humble and open to one another. None of us is God; we are all on a journey. #Lenthttps://t.co/o87vq2snzE— Pope Francis (@Pontifex) March 5, 2025

