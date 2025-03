Wielkie zmiany w Watykanie, chodzi o papieża! "Dwa miesiące"

Co po śmierci papieża? "Próbują go budzić, potem niszczą sygnet". Chowają go w trzech trumnach

Papież Franciszek już trzeci tydzień leży w rzymskiej klinice Gemelii, gdzie trafił z zapaleniem oskrzeli, które następnie przerodziło się w zagrażające jego jego życiu zapalenie płuc. Watykan od niedawna nie informuje już w codziennych komunikatach o krytycznym stanie Ojca Świętego, jednak wyraźnie widać, że raz na jakiś czas występują groźne ataki - jak określają to komunikaty, "kryzysy oddechowe". Dziś, 2 marca rano poinformowano o spokojnej nocy w szpitalu i wypoczynku papieża. Wczorajszy, wieczorny komunikat Watykanu głosi: "Stan kliniczny Ojca Świętego pozostaje stabilny". Jak dodano w biuletynie, u Franciszka naprzemiennie stosowana jest nieinwazyjna wentylacja mechaniczna i tlenoterapia o wysokim przepływie. Nie ma gorączki ani podwyższonego poziomu białych krwinek, papież jest "przytomny i zorientowany", przyjął komunię i modlił się. Nadal nie wiadomo, czy i kiedy zostanie wypisany ze szpitala. Ale już mówi się o tym, że nawet jeśli tak się stanie, to jego życie i tak nie wróci do stanu sprzed choroby, a Watykan czekają istotne zmiany!

Lekarze we włoskich mediach mówili o dwóch miesiącach terapii domowej, która zamieni Dom Świętej Marty w szpital

Dziennik "Il Messaggero" pisze, że jeśli Ojciec Święty wróci do Domu Świętej Marty, gdzie mieszka od 2013 roku, od samego początku swojego pontyfikatu, to jego życie zostanie wywrócone do góry nogami. Papież znany jest z tego, że przykładowo posiłki je w stołówce razem ze wszystkimi - w tym watykańskim hotelu mieszka też kilkudziesięciu duchownych z Kurii Rzymskiej. Teraz będzie o wiele bardziej samotny, bo przy jego stanie trzeba będzie unikać wszelkich bakterii i infekcji. Lekarze we włoskich mediach mówili o dwóch miesiącach terapii domowej, która zamieni Dom Świętej Marty w szpital. Trzeba będzie przeprowadzić tam wielkie zmiany logistyczne, m.in. zapewnić stałą obecność lekarzy, ponieważ u papieża można już mówić o nieuleczalnej astmie oskrzelowej.

