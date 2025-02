PILNE. Nagłe pogorszenie stanu papieża Franciszka. Watykan mówi o kryzysie!

Stan papieża Franciszka pogorszył się. Jest mowa o "nagłym pogorszeniu obrazu oddechowego" Ojca Świętego

Gwałtownie pogorszył się stan zdrowia papieża Franciszka! Chociaż dopiero co, jeszcze dzisiejszego poranka doniesienia z Watykanu były optymistyczne, teraz niestety się to zmieniło. W oświadczeniu Stolicy Apostolskiej jest mowa o "nagłym pogorszeniu obrazu oddechowego" Ojca Świętego, od 14 lutego przebywającego w rzymskiej klinice Gemelli. "Ojciec Święty wczesnym popołudniem, po poranku spędzonym na fizjoterapii oddechowej i modlitwie w kaplicy, miał odosobniony kryzys skurczu oskrzeli, który doprowadził do epizodu wymiotów". Jak dodają przedstawiciele Watykanu, papież pozostaje przytomny. Wierni na całym świecie modlą się za papieża, na godzinę 21. jak każdego dnia od pcozątku hospitalizacji Ojca Świętego zaplanowano modlitwę różańcową za jego zdrowie na Placu Świętego Piotra. Czekamy na dalsze doniesienia.

