Przełomowe informacje o stanie papieża Franciszka! Padło nowe słowo

Watykan ma nowe słowo na określenie stanu zdrowia papieża Franciszka. Już nie "krytyczny", a "złożony". Do tego sensacyjne informacje!

Ostatni dzień lutego to zarazem piętnasty dzień hospitalizacji papieża Franciszka. Przypomnijmy - Ojciec Święty został hospitalizowany 14 lutego, początkowo mówiono o zapaleniu oskrzeli, potem o obustronnym zapaleniu płuc. W miniony weekend Watykan podał, że stan papieża jest krytyczny i doszło do "kryzysu oddechowego" oraz lekkiej niewydolności nerek, ale na szczęście 26 lutego wieczorem napłynął dobry komunikat w sprawie stanu zdrowia papieża. Przedstawiciele Stolicy Apostolskiej nie używają już słowa "krytyczny" i mówią o poprawie, choć jeszcze niedawno nie ukrywano, iż stan Ojca Świętego zagraża jego życiu. Teraz Watykan wydał nowy komunikat na temat zdrowia papieża Franciszka. Padło nowe słowo, którym obecnie można określić jego stan! Teraz mianowicie lekarze mówią nie o krytycznym a o złożonym stanie Ojca Świętego.

Franciszek pokaże się wiernym w oknie podczas niedzielnej południowej modlitwy Anioł Pański? Lekarze zdecydują jutro

"Papież zjadł śniadanie, regularnie czyta gazety, kontynuuje leczenie i fizjoterapię oddechową" - głosi nowe oświadczenie Watykanu. Co więcej, pojawiły się nawet pewne nadzieje na to, że Franciszek pokaże się wiernym w oknie podczas niedzielnej południowej modlitwy Anioł Pański. Byłby to pierwszy raz od dwóch tygodni, kiedy Ojciec Święty pojawia się w oknie osobiście, ostatnio inne osoby musiały go zastępować i odczytywać za niego treść rozważań. Nie wiadomo jednak jeszcze, czy lekarze wyrażą zgodę na wyjście papieża ze szpitala i jak długo potrwa jeszcze hospitalizacja. Decyzja w sprawie niedzieli ma zostać podjęta jutro, w sobotę 1 marca. Na razie podano, że uroczystościom Środy Popielcowej na rzymskim Awentynie będzie przewodniczył Penitencjariusz Większy kardynał Angelo De Donatis.

Autor:

Sonda Czy byłeś/łaś w Watykanie? TAK NIE

Pope Francis had a restful fifteenth night in Rome's Gemelli hospital, where he is being treated for bilateral pneumonia."As in recent days, the night passed calmly, and the Pope is now resting," said a Holy See Press Office statement on Friday morning.https://t.co/yoeRd3LlEo pic.twitter.com/pYWI5WC8ss— Vatican News (@VaticanNews) February 28, 2025

TAK czy NIE: QUIZ z wiedzy ogólnej Pytanie 1 z 30 Czy światło porusza się szybciej niż dźwięk? TAK NIE Następne pytanie