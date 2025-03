W Watykanie trwa nieformalne konklawe?! Nowy komunikat o papieżu Franciszku

Zełenski: "Ukraina gotowa na pokój". Co dokładnie napisał?

Papież Franciszek już niemal trzy tygodnie przebywa w rzymskiej klinice Gemelli. Po paru epizodach ostrej niewydolności oddechowej stan Ojca Świętego ustabilizował się. "Papież Franciszek wypoczywał całą noc i obudził się krótko po godzinie 8. rano" - głosi najnowszy komunikat Watykanu. "Dziś w nocy do jutra rano zostanie wznowiona zaplanowana nieinwazyjna wentylacja mechaniczna" - głosił biuletyn na temat stanu zdrowia Ojca Świętego wczoraj, 4 marca wieczorem. Tymczasem włoskie media mają swoje o wiele bardziej konkretne i nie napawające optymizmem zakulisowe doniesienia! Według "Il Messaggero" w Watykanie tak naprawdę już planowane jest konklawe, a kardynałowie dogadują się między sobą w sprawie następcy Franciszka! Dziennik nazywa to swoistymi "prawyborami" i "konklawe bez konklawe". Jednocześnie pisze o papieżu jako o "wojowniku" mającym wielką siłę witalną.

Niedobre przypuszczenia ma również Massimo Andreoni z Włoskiego Stowarzyszenia Chorób Zakaźnych, który podejrzewa, że u papieża doszło do uszkodzenia funkcjonowania płuc wywołującego ryzyko antybiotykoodporności. Włoski dziennik "Il Messaggero" również zdradził pewien smutny fakt związany ze zdrowiem Franciszka. Na pewną rzecz nie możemy już mieć nadziei, a mianowicie na obecność Ojca Świętego na uroczystościach Wielkanocy, najważniejszego święta w Kościele katolickim. Jest ona raczej niemożliwa - ocenia dziennik, powołując się na watykańskie źródła. Tymczasem w Watykanie trwają przygotowania do uroczystych obchodów przypadającej dziś, 5 marca Środy Popielcowej. Procesja będzie prowadzić z kościoła św. Anzelma do bazyliki świętej Sabiny, gdzie mszy jako delegat papieża przewodniczyć będzie Penitencjariusz Większy kardynał Angelo De Donatis. Odczytana zostanie homilia przygotowana przez Franciszka.

Francesco e il Conclave, le “primarie” tra i cardinali per evitare le spaccature e la futura complessa eredità di Bergoglio, per capire va letto l’ultimo libro di GianMaria Vian (“l’ultimo Papa), illuminante ⁦@Pontifex_it⁩ ⁦@ilmessaggeroit⁩ https://t.co/XDLbFTq0eB— franca giansoldati (@francagiansol) March 5, 2025

